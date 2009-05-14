Eşini öldüren 6 günlük geline müebbet istemi

Mersin’de, nikah kıymadan düğün yaparak evlendikleri eşini öldürttüğü öne sürülen Ayşegül Karlıoğlu için ömür boyu hapis cezası istendi.



Mersin’de, nikah kıymadan düğün yaparak evlendikleri eşi 30 yaşındaki Mehmet Kurtgöz'ü, evliliklerinin 6'ncı gününde sevgilisi ile plan yapıp öldürttüğü ileri sürülen 20 yaşındaki Ayşegül Karlıoğlu ile suç ortağı 19 yaşındaki Kemal Çelik'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapisleri istendi.



7 Mart'ta Gaziantep'te yapılan düğünle yaşamını Ayşegül Karlıoğlu ile birleştiren balıkçı Mehmet Kurtgöz, 13 Mart'ta eşiyle alışverişten dönerken, evlerinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda öldürüldü. Karlıoğlu'nun ifadesi doğrultusunda, eski sevgilisi 32 yaşındaki Eray Tekin tutuklandı. Zanlı yakalanmasına karşılık cinayet dosyasını kapatmayan polis, takibe aldığı Karlıoğlu'nun televizyonlardaki kadın programlarında farklı ifadeler kullandığını fark etti. Cinayetin Karlıoğlu tarafından planlandığı, kadının Tekin'den sonra birlikte olduğu sevgilisi Kemal Çelik'in cinayeti işlediği saptandı. Karlıoğlu ile sevgilisi Çelik tutuklandı, cezaevindeki Tekin ise serbest bırakıldı. Savcı, kadınla sevgilisi hakkında Mersin 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.



‘Birlikte öldürelim’



İddianamede, 2 zanlının 6 aylık sevgili oldukları, Çelik'in ailesinin istememesi nedeniyle evlenemedikleri belirtildi. Karlıoğlu'nun, evlendikten sonra da görüştüğü Çelik'e, telefonda, eşini öldürmek istediğini bildirip, ``Mehmet'i birlikte öldürelim'' dediği, sevgilisinin de bunu kabul ettiği yer aldı. İddianamede, olay günü Ayşegül Karlıoğlu'nun birlikte yaşadığı Mehmet Kurtgöz'e `Evden çıkalım' diyerek evden çıkardığı, birlikte bir süre gezdikten sonra daha önceden planlanan ıssız yere götürdüğü, burada Kemal Çelik'in Kurtgöz'ü sırtından bıçakladığı bu sırada Ayşegül Karlıoğlu'nun planladıkları şekilde kenarda durarak hiç ses çıkarmadığı ifade edildi. Olaydan sonra şüphelilerin kaçtıkları Ayşegül'ün ise önceden planladığı gibi suçu Eray Tekin'in işlediğini söylediği, şüpheli Ayşegül Karlıoğlu ile şüpheli Kemal Çelik'in kullanmış oldukları cep telefonlarının teknik takibe alındığı, şüphelilerin aralarında yapmış oldukları telefon görüşmelerinde ve mesajlaşmalarında işlemiş oldukları bu cinayetle aralarında şifreli olarak haberleştikleri vurgulandı.



Haklarında `Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Karlıoğlu ve eski sevgilisi Çelik, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



