Eşini öldürdüğü iddia edilen ABD'de görevli Binbaşı Hüseyin Kurtdere tutuklandı

ABD’de Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde elleri ve bacakları yatağa bağlı bir kadın ölü bulundu. Soruşturma kapsamında ABD Merkez Komutanlığı - CENTCOM’un MacDill Hava Üssü’nde Havacı Türk İrtibat Subayı olarak görev yapan Binbaşı Hüseyin Kurtdere gözaltına alındı.

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre, Kurtdere polis sorgulamasında "kurbanın doğum sonrasında psikolojisin bozulduğunu ve apartmandan çıkmasını önlemek için birkaç defa elleri ve bacaklarından yatağa bağladığını, ağzını da çorap ile tıkadığını itiraf etti. Kurtdere öldürme niyeti olmadığını kendisini yatakta ölü bulduktan sonra ilk yardım müdahalesi yapıp polise haber verdiğini" belirtti.

Kurbanın 7 yaşındaki kızı, polislere olaya tanık olduğunu, annesinin kırmızı, sarı ve mavi fitnes bantlarıyla bağlandığını ve ağzına çorap tıkandığını ve bunu yaparken de bir başka kişinin Kurtdere’ye yardımcı olduğunu söyledi.