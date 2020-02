Eşini oklavayla ve kemerle döven sanık duruşmaya gelmedi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesinde, eşi S.C.’yi yumruklayıp, oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddia edilen Uğur C.’nin tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.B., S.C.’nin eşinden şiddet gördüğünü herkesin bildiğini belirterek, \"Kocasından dayak yediği için elleri yüzü hep mosmordu\" dedi. Sanık Uğur C. ise duruşmaya gelmedi.

Buca’nın Çamlıpınar Mahallesi’nde yaşayan S.C. (30), iki çocuğunun babası Uğur C.’den (36) şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen yıl 9 Ağustos’ta, evi terk etmeye karar verdi, başka bir yere taşınmak için mahalledeki emlakçıdan yardım istedi. Uğur C., tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. İddiaya göre Uğur C. eşine, \"Sen kiminle mesajlaşıyorsun, odaya gir, oklavayı al, soyun\" dedi, S.C. de korkudan denileni yaptı. Odaya giren Uğur C., yatakta uzanan eşini önce yüzüstü ardından sırtüstü yatırarak oklava ile dövmeye başladı. S.C., eşine karşı koymak için elini uzattığında parmağı kırıldı. Dayak sırasında oklava da kırıldı. Uğur C. bu kez S.C.’yi yumrukladı, pantolonun kemerini çıkarıp dövdü. S.C.’nin bacaklarının ön ve arka tarafı, bilekleri oklava ve kemer darbeleri nedeniyle tanınmaz hale geldi, dudağı patladı. Olayın ardından darp raporu alan S.C., bir yakını ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. S.C.’nin avukatı Erdal Benice sanığın serbest kalmasına itiraz edip, müvekkilinin içler acısı halinin fotoğraflarını da dilekçesine ekledi. Bunun ardından Uğur C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayı hatırlamadığını, tartıştıklarını, sonra da yatıp uyuduğunu söyleyen Uğur C., bu kez tutuklandı. Uğur C. ilk duruşmada tahliye oldu. Uğur C. hakkında, \'kasten ağır yaralama\', \'eziyet çektirme\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'hakaret\' suçlarından toplam 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

\'S.C.\'NİN KOCASINDAN DAYAK YEDİĞİNİ HERKES BİLİRDİ\'

Davanın bugünkü duruşmasına mağdur S.C., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Uğur C., ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olayın yaşandığı mahallede o dönem emlakçılık yapan B.B., S.C.’nin eşinden sürekli dayak yediği için yüzünde morluklar olduğunu belirtti. Sanık Uğur C.’nin kardeşinin kendisine yalan beyanda bulunmak için teklifte bulunduklarını belirten B.B., şöyle dedi:

\"S.C. kardeşime kiralık ev bulmam için mesaj atmış. Bunun dışında bir mesajlaşma olmamıştır. S.C.’nin o dönem yüzü, elleri hep mosmordu. S.C.’nin kocasından dayak yediğini herkes bilirdi. Uğur C.’nin kardeşi bana duruşmalara katılıp yalan beyanda bulunmam için teklifte bulunmuştur. Duruşmaya katılıp yalan beyanda bulunmadığım için de beni tehdit etmiştir. Olayla bir alakam yokken, tehdit edildiğim için duruşmaya gelerek tanıklık yaptım.\"

Mağdur S.C.’nin avukatı Erdal Behice, huzurda tanıklık yapan B.B.’nin tanık olmasını ilk duruşmadan bu yana sanığın kendisinin istediğini belirterek, \"Tanık beyanını dinledik. Tanık B.B.\'nin anlattıkları ile müvekkilimin anlattıkları örtüşmektedir\" dedi.

\'ALDATMA İDDİASI KURGUDUR\'

Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, sanık Uğur C.’nin ilik duruşmadan bu yana aldatıldığını iddiası üzerine, \"Tanığın ifadelerinden anlaşıldığı üzere sanık aldatma olayını kurgulamıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz\" dedi. Hakim, sanık Uğur C.\'nin S.C.’nin motosikletli bir kişinin arkasında olduğunu iddia ettiği görüntülerin incelendiğini ve hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını ifade etti. Tarafların avukatları da bilirkişi raporunu incelemek için ek süre talebinde bulundu.

Hakim, bilirkişi raporunun incelenmesi için taraflara ek süre vererek duruşmayı erteledi.



