Eşini oklavayla darp eden kadın güçlükle karakola götürüldü

Bursa Osmangazi'de bir kadın eşini oklava ile darp edip, kolunu ısırdıktan sonra evden zorla çıkardı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile olayı anlatan koca, ''Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

Edinilen bilgiye göre Zinnur B.(41) ile karısı Meral B.(38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meral B., mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B.’ye saldırdı. Zinnur B.’nin kolunu da ısıran Meral B., başı yarılan kocası Zinnur B.’yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, dışarıya çıkmaya zorladı.

Polis ekiplerine kapıyı açmadı

Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B.’yi karakola götürmek istedi. Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B., daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi. Meral B., ekiplere ‘’Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden’’ diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı. Bu sırada kapı aralığında bulunan 112’den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

"Geçen akşam da aynısı yaptı"

Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının arından Meral B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Basın mensuplarına yaşanan olayı anlatan Zinnur B., ‘’Karım tarafından darp edildim. Psikolojik sorunları var. Kıskançlık sebebiyle kavga ettik. Kolumu ısırdı, beni darp etti. Geçen akşam da aynısı yaptı. Alsınlar götürsünler bu kadını’’ diye konuştu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)