Eşini kurtardı, kendisi şehit oldu

Ramazan Tavşancı koridor, polis eşi Seda ise cam kenarındaydı. O şehit oldu, 4 aylık hamile eşi kurtuldu. Seda Tavşancı, "Haince saldırdılar, Allah beni korudu, onu aldı. Hepsi kalbimde" dedi.Seda ve Ramazan Şükrü Tavşancı... İkisi de hem polislik mesleğine, hem de birbirlerine aşıktı. 8 yıl önce hayatlarını birleştiren çiftin, 7 yıl önce dünyaya gelen oğullarıyla perçinlenen mutluluğu, hain terör saldırısıyla yarım kaldı. 5 ay sonra ikinci çocuklarının dünyaya gelecek olmasının heyecanını yaşayan çifti terör ayırdı.Görev yaptıkları Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'ndan evlerine gitmek üzere bindikleri servis aracında evlerine 1 kilometre kala teröristlerin açtığı ateş sonucu koridor tarafından oturan Ramazan Tavşancı (34) şehit oldu, yanındaki eşi ise yara almadan kurtuldu.Eşi gözlerinin önünde şehit olan 4 aylık hamile Seda Tavşancı (29), dün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde göğsündeki şehit arkadaşlarının resimlerini göstererek, "Görevden dönüyorduk. Haince saldırdılar. Allah beni korudu, onu aldı. Hepsi burada yaşıyor" dedi.Seda Tavşancı dehşet anını şöyle anlattı: "Ortalık bir anda karıştı. Ramazan beni hemen koridora itti. Yan koltukta oturan kadın polis, ’Ateş edin vurun’ diye bağırdı. Ben ’Ramazanım da ateş ediyordur’ dedim ama meğer ilk kurşunda şehit olmuş..."Şehidin 7 yaşındaki oğlu Çağrı'nın babasının tabutunun ardından el sallaması törene katılanları duygulandırdı. Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, milletvekili Abdülkadir Aksu ile meslektaşları, kuvvet komutanları ve gaziler katıldı. Şehidin cenazesi Edirnekapı Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.Daha önce İstanbul'da görev yapan ve 4 yıl önce Diyarbakır'a tayin edilen 13 yıllık polis Ramazan Tavşancı, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'nda Personel Şube Müdürlüğü İdari Büro Amirliği'nde, meslektaşı olan eşi Seda Tavşancı da aynı okulun Evrak Arşiv Büro Amirliği'nde çalışıyordu.Acılı baba Şükrü Tavşancı, oğluyla iki gün önce telefonda görüştüklerini ve "Bizi merak etme, çok iyiyiz" dediğini belirterek, "İkinci kez babalık sevincini yaşayamadı" dedi.