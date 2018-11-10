Eşini kucağında çocuğu varken başından vurdu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da işsiz Ömer Serdar İ. (32), sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Rabia Senar İ.\'yi (27), kucağında çocuğu da varken tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Daha önce çalıştığı özel hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi Rabia Senar İ. yoğun bakıma alındı. Olaydan sonra kaçan Ö.S.İ., polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Zümrütkent Sokak üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi önünde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Serdar İ. ile eşi Rabia Senar İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kucağında çocuğu bulunan Rabia Senar İ. ile eşi arasındaki tartışma büyüdü. Tartışma sırasında Ömer Serdar İ. üzerindeki tabancasını çıkararak eşine doğrulttu. Genç kadın, kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalıştı. Ancak, Ömer Serdar İ. art arda 4 kez ateş ederek Rabia Senar İ.\'yi yaralayıp kaçtı. Rabia Senar İ. kanlar içinde yere düşerken, çocuğu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yaralı kadın çevredekilerin çağırdığı ambulansla, daha önce hasta danışmanı olarak çalıştığı özel hastaneye kaldırıldı. Mermilerden birinin kadının sağ kulağının arkasına isabet ettiği öğrenildi. Bir çocuk annesi Rabia Senar İ., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Rabia Senar İ.\'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çocuğun ise yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

Eşini ağır yaraladıktan sonra otomobille kaçan Ömer Serdar İ., polis ekipleri tarafından Şanlıurfa yolu üzerindeki uygulama noktasında, saldırıda kullandığı 7.65 mm tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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