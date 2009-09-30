Eşini kemerle boğarak öldürdü

Ümraniye’de İSPARK'ta çalışan M.Ö. (39), tartıştığı 6 yıllık eşi Ayla Ö.'yü (27) kemerle boğarak öldürdü. Daha sonra yan odada uyuyan 3.5 yaşındaki oğlunu üst katta oturan ağabeyine bırakan M.Ö. ortadan kayboldu.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Mustafa ve Ayla Ö. çifti akşam saatlerinde tartıştı. Tartışma uzayınca M.Ö., pantolondan çıkarttığı kemerle eşini boğarak öldürdü. Daha sonra yan odada uyuyan 3.5 yaşındaki oğlunu uyandırarak üst katta kalan ağabeyine giden M.Ö., “Karımı öldürdüm, oğlum size emanet” diyerek hızla uzaklaştı.



Ağabeyi Ali Ö. kardeşi kaçtıktan hemen sonra alt kata indi. Ayla Ö.'yü yerde yatarken bulan Ali Ö., polis ve 112 Hızır Acil'i aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Ayla Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayla Ö.’nün cesedi olay yerine gelen savcının yaptığı incelemelerin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Eşini öldüren M.Ö.'nün bir akrabası, "Eşini çok seviyordu. Eşinin yaşadığı çene sağlığı problemi için geçtiğimiz aylarda 20 bin liraya yakın para harcadı. Zaman zaman sinir hapları kullandığını duymuştuk. Böyle bir şey yaptığına inanamıyoruz. Her ikisine de yazık oldu" dedi.



Polis M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.





