T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eşini kemerle boğarak öldürdü

30 Eylül 2009 12:55

Ümraniye’de İSPARK'ta çalışan M.Ö. (39), tartıştığı 6 yıllık eşi Ayla Ö.'yü (27) kemerle boğarak öldürdü. Daha sonra yan odada uyuyan 3.5 yaşındaki oğlunu üst katta oturan ağabeyine bırakan M.Ö. ortadan kayboldu.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Mustafa ve Ayla Ö. çifti akşam saatlerinde tartıştı. Tartışma uzayınca M.Ö., pantolondan çıkarttığı kemerle eşini boğarak öldürdü. Daha sonra yan odada uyuyan 3.5 yaşındaki oğlunu uyandırarak üst katta kalan ağabeyine giden M.Ö., “Karımı öldürdüm, oğlum size emanet” diyerek hızla uzaklaştı.

Ağabeyi Ali Ö. kardeşi kaçtıktan hemen sonra alt kata indi. Ayla Ö.'yü yerde yatarken bulan Ali Ö., polis ve 112 Hızır Acil'i aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Ayla Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayla Ö.’nün cesedi olay yerine gelen savcının yaptığı incelemelerin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini öldüren M.Ö.'nün bir akrabası, "Eşini çok seviyordu. Eşinin yaşadığı çene sağlığı problemi için geçtiğimiz aylarda 20 bin liraya yakın para harcadı. Zaman zaman sinir hapları kullandığını duymuştuk. Böyle bir şey yaptığına inanamıyoruz. Her ikisine de yazık oldu" dedi.

Polis M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24