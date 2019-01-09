Eşini kazayla vurduğu iddia edilen kişiye 24 yıl hapis istemi

İstanbul'da temizlediği tabancasının ateş alması sonucu eşini kazayla sırtından vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen kişi hakkında 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Alhan'ın 25 Eylül'de Pendik'te eşi Hamide Alhan ile ikamet ettikleri evde, ruhsatsız olarak bulundurduğu tabancasını alarak temizleme kastıyla evin mutfak kısmında bulunan koltuğa geçerek silahı sökmeye çalıştığı anlatıldı.



Kemal Alhan'ın bu sırada alması gereken güvenlik önlemlerini almayıp tedbirsiz ve dikkatsiz davrandığı belirtilen iddianamede, sanığın şarjörünü çıkarsa da yarı otomatik tabancanın atım yatağında mermi bulunma ihtimalini gözardı ederek silahının mekanizmasıyla uğraştığı sırada parmağını tetiğe dokundurduğu kaydedildi.

Sırtına isabet etti

İddianamede, sanığın bu sırada hemen karşısında mutfak tezgahında sırtı dönük olarak mutfak işleriyle uğraşmakta olan eşi Hamide Alhan'ın sırt bölgesinden yaralanarak hayatını kaybetmesine neden olduğu aktarıldı.



Sanık Alhan hakkındaki soruşturmanın kasten bir insanı öldürme suçundan başladığı ve bu suçtan tutuklandığı kaydedilen iddianamede, ancak sanık ile eşi arasında öldürme sebep ve saikine neden olabilecek bir durumun tespit edilemediği, bu nedenle suç vasfının değiştiği anlatıldı.



İddianamede, bu kapsamda sanık Kemal Alhan'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan da bir yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.