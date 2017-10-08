Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir kişi, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

NTV'nin haberine göre, Sıddık Gököz (24), ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz'ün (23) babasının evine gitti.



Sıddık Gököz, evin bahçesinde eşi Özlem ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay'a av tüfeğiyle ateş etti.



Özlem Gököz ile İsmail ve Zeynep Özçay, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olayın ardından kaçan Sıddık Gököz, bir süre sonra köyün yakınındaki dağlık alanda ölü bulundu.



Bölgeye giden jandarma ekipleri Gököz'ün intihar ettiğini belirledi.



Çiftin 1,5 yaşında bir çocuklarının olduğu ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan cinayetin ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Sıddık Gököz, pişman olduğunu belirterek, "Şeytana uydum. Allah’ım ne olur affet beni." ifadesini kullandı.