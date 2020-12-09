Eşini kaybeden su samurları internet üzerinden açılan ilan sayesinde "mutluluğu buldu"

İngiltere'de iki farklı barınakta yaşayan ve yakın zamanda eşlerini kaybeden iki su samuru, yetkililerin sosyal medyada verdiği ilan sayesinde birbirlerini buldu. Bir barınakta bir araya getirilen Pumpkin ve Harris isimli su samurları birlikte yaşamaya başladı.
People dergisinin aktardığı habere göre, su samurları partnerle yaşamaya alışkın türler olarak biliniyor. İngiltere'de bulunan Cornish Seal Sanctuary isimli barınakta yaşayan su samuru Harris geçen aylarda eşini kaybetti. Dört yıldır yan yana yaşadığı eşini kaybettikten sonra yalnız kaldığı ve mutsuz olduğu fark edilen Harris için barınak yetkilileri bir "eş ilanı" hazırladı.
Pumpkin için hazırlanan ilan yanıtsız kalmadı. Cornish Seal Sanctuary isimli barınağa uzak olmayan bir başka barınak SEA LIFE Scarborough'ta Pumpkin isimli dişi bir su samurunun da yalnız olduğu belirtildi.
Harris, Pumpkin'in yanına götürüldü ve deneme sürecinin sonunda su samurlarını bir çift hâline gelerek yeniden mutlu olduğu fark edildi.