Eşini kaybeden su samurları internet üzerinden açılan ilan sayesinde "mutluluğu buldu"

İngiltere'de iki farklı barınakta yaşayan ve yakın zamanda eşlerini kaybeden iki su samuru, yetkililerin sosyal medyada verdiği ilan sayesinde birbirlerini buldu. Bir barınakta bir araya getirilen Pumpkin ve Harris isimli su samurları birlikte yaşamaya başladı.

People dergisinin aktardığı habere göre, su samurları partnerle yaşamaya alışkın türler olarak biliniyor. İngiltere'de bulunan Cornish Seal Sanctuary isimli barınakta yaşayan su samuru Harris geçen aylarda eşini kaybetti. Dört yıldır yan yana yaşadığı eşini kaybettikten sonra yalnız kaldığı ve mutsuz olduğu fark edilen Harris için barınak yetkilileri bir "eş ilanı" hazırladı.