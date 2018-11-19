T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşini kabloyla boğup intihar etti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hasan Yılmaz Karasalih (63), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Sevinç Karasalih'i (60) yatakta kabloyla boğup, intihar etti

19 Kasım 2018 15:05

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), Hasan Yılmaz Karasalih (63), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Sevinç Karasalih\'i (60) yatakta kabloyla boğup, intihar etti. Hasan Yılmaz Karasalih\'in olay öncesi kız kardeşini arayarak, \"Hem Sevinç\'i hem de kendimi öldüreceğim\" dediği öne sürüldü.
Gönyeli\'de Moda Sokak\'taki bir apartmanda oturan Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih ile henüz belerlinemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih\'i yatakta kablo ile boğdu. Cinayetin ardından iddiaya göre, bir ucu açık kablonun fişini prize sokan Hasan Yılmaz Karasalih, kabloyu kendisine dolayıp vücuduna akım vererek intihar etti. Karasalih\'in eşini öldürmeden önce kız kardeşini arayarak, \"Hem Sevinç\'i hem de kendimi öldüreceğim\" dediği öne sürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, çiftin evinin çevresine güvenlik kordonu çekti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Hasan Yılmaz KarasalihSevinç KarasalihHasan Yılmaz KarasalihSevinçGönyeli Moda SokakTartışmaHasan Yılmaz Karasaliheşi Sevinç KarasalihYılmaz KarasalihKarasalih
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24