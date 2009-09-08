Eşini internette pazarlarken yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı Bilişim Suçları Bürosu ekipleri, internet üzerinden yapılan fuhuş pazarlıklarını inceledi. Son 1 ay içerisinde küçük yaşta çocuk pazarlama ve eşleri için sohbet odalarında müşteri arayan kişileri takibe alan görevliler İstanbul ve Bursa'da sanal alem üzerinden fuhuş ticareti yapan 5 ayrı olayda 12 kişiyi gözaltına aldı.



Önceki gün bir kişinin internetteki eşini pazarladığını gören bilişim suçları dedektifleri müşteri gibi davranarak eşini pazarlayan H.A. ile bağlantı kurdu. Polis, yurt dışına çıkmak istediklerini ancak paraları olmadığı için ‘1000 TL’ye her yere gidilir' rumuzunu kullanan H.A. ile mesajlaşmaya başladı. H.A. İstanbul'da bulunduklarını, 1000 TL karşılığında yol ve otel giderleri müşteriye ait olmak şartıyla eşini pazarlamak üzere Türkiye'nin her tarafından gidebileceklerini yazdı.



Ahlak Bürosu dedektifleri anlaştıkları H.A.'ya 22 yaşındaki eşi L.A. ile birlikte Bursa'ya gelmelerini söyledi. Dün akşam saatlerinde H.A ve L.A ile buluşan sivil polisler seri numaraları alınmış 1000 TL’yi zanlıya verdi. Müşteri sandığı polis memurundan parayı alan H.A polis ekiplerini atlatarak kaçmaya çalıştı. H.A ve L.A. kısa sürede yakalandılar.



Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan çift, ‘Fuhuşa teşvik, aracılık ve dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilirken, H.A. tişörtünü sıyırıp belindeki morluğu gazetecilere göstererek, işkenceye maruz kaldığını öne sürdü.

