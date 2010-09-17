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Yaşam

Eşini eve kapatan koca evden atıldı

Ankara 8. Aile Mahkemesi, eşini "eve kapatıp sadece ev işlerini yapmaya zorlayan" kocayı suçlu buldu.

17 Eylül 2010 03:00

T24- Ankara 8. Aile Mahkemesi, eşini "eve kapatıp sadece ev işlerini yapmaya zorlayan" kocayı suçlu buldu. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, kocanın eşine 20 bin TL maddi ve 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.


Davaya konu olan olayda Fransa’da yaşan bir kadın, eşinin kendisine kötü davrandığı ve şiddet uyguladığını ileri sürerek, boşanma davası açtı. Davacı kadın, ayrıca kendisine nafaka ve tazminat ödenmesini istedi.


Davayı görüşen Ankara 8. Aile Mahkemesi kararında, davalı kocanın evlilikten kısa bir süre sonra eşine ilgisini yitirdiğini, sorumsuz davranarak evlilik birliğinin gerektirdiği sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini, eşine karşı baskı ve şiddet uyguladığını, ayrı ev açmayıp ailesi ile birlikte yaşamaya zorladığını, davalının yabancı ülkeye uyum sağlaması için katkıda bulunmadığını, eşini eve kapatıp sadece ev işlerini yapmasını beklediğinin anlaşıldığını ifade etti.


Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve bunda davalı kocanın "ağır kusurlu" olduğunun anlaşıldığını vurgulayan mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.


Mahkeme, davacı kadının boşanmanın ardından eşinin olası desteğinden yoksun kalacağını belirtip, kocanın eşine 20 bin TL maddi tazminat ödemesine de karar verdi. Mahkeme kararında ayrıca, "davacıya fiziki şiddet uygulandığı yolunda kanıtlar bulunduğu gibi evden çıkması kısıtlanarak ve kendisini geliştirip, içinde yaşadığı yabancı ülkeye uyum sağlaması için gerekli ortam sağlanmadığı ve destek olunmadığı için uğradığı sosyal şiddet de değerlendirilerek 10 bin TL manevi tazminat takdir edilmiştir" denildi

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