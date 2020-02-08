Eşini dövmenin cezası 3 bin lira!

Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 bin lira para cezası verildi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan 27 yaşında, bir çocuk annesi Ş.T., eşi Ahmet T.’nin, kafasına yumruk attığını belirterek şikâyetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı Ahmet T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.