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Eşini dövmenin cezası 3 bin lira!

Boşanma asamasında oldukları belirtildi

08 Şubat 2020 21:49

Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 bin lira para cezası verildi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan 27 yaşında, bir çocuk annesi Ş.T., eşi Ahmet T.’nin, kafasına yumruk attığını belirterek şikâyetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı Ahmet T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ suçundan açılan davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Ahmet T.’ye 3 bin lira para cezası verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ahmet T. hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair şartı yerine getirmezse para cezası ödeyecek.

(DHA)

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