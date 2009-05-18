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Yaşam

`Eşini doğradı, ortadan kayboldu'

18 Mayıs 2009 20:29

Ağrı Valiliği, Diyadin İlçesi'nde burnu ve kulağı kesilip karnından bıçaklanmış halde ağır yaralı halde bulunan Yıldız A. ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yıldız A.'nın 27 Nisan günü Diyadin'de güvenlik güçlerine sığındığını, 28 Nisan tarihinde ise resmi işlemleri yapılarak Ağrı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından Kadın Sığınma Evi olmadığı için Ağrı Huzurevi'ne yerleştirildiği bildirildi. Yıldız A.'nın kendi isteğiyle dilekçe vererek eşi Bayram A. ile birlikte Huzurevi'nden 15 Mayıs günü ayrıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

``Yıldız A.'nın 15.05.2009 tarihli tutanak ile şahısların verdikleri dilekçe doğrultusunda Ağrı SHÇEK Huzurevi Müdürlüğü'nden ayrıldıkları kayıt altına alınmıştır. Yıldız A.'nın 28.04.2009 ile 15.05.2009 tarihleri arasında Valiliğimiz tarafından her türlü güvenlik tedbirleri alınmış olup, söz konusu şahsa yönelik hiçbir zarar gelmemiştir. Dilekçesi dahilinde kendi rızası ile sığınma talebinden vazgeçen vatandaşlarımızı Ağrı SHÇEK Huzurevi Müdürlüğü'müzde alıkoymamız yasal olarak mümkün değildir. Kamoyuna saygıyla duyurulur.''

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