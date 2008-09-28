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Yaşam

Eşini darbeden kişiye “evlilikte mutluluk” okuma cezası

Rize'nin Fındıklı ilçesinde "eşini kasten yaraladığı" iddiasıyla yargılanan ve 5 ay hapis cezasına çarptırılan kişinin cezası, 1 yıl boyunca "evlilikt

28 Eylül 2008 03:00

Rize'nin Fındıklı ilçesinde "eşini kasten yaraladığı" iddiasıyla yargılanan ve 5 ay hapis cezasına çarptırılan kişinin cezası, 1 yıl boyunca "evlilikte mutlu olmanın yolları" konusuyla ilgili kitap okuma cezasına çevrildi.

Fındıklı'da yaklaşık 8 ay önce eşini darbettiği iddiasıyla Ramazan Y. (25) hakkında, Fındıklı Sulh Ceza Mahkemesinde "eşine yönelik kasten yaralama" iddiasıyla dava açıldı.

Dava sonucunda Ramazan Y'yi eşini darbettiği iddiasıyla önce 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, daha sonra cezayı "denetimli serbestlik" kapsamında kitap okuma cezasına çevirdi. Buna göre Ramazan Y, 1 yıl boyunca ayda 3 saat "evlilik hayatında mutlu olmanın yolları" konusunda kitap okuyacak.

Ramazan Y, daha sonra okuduğu kitapların özetini 5 sayfadan az olmamak üzere özet çıkartarak kendi el yazısıyla yazacak. Ramazan Y'nin karara uyup uymadığı ise Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’nce kontrol edilecek.

(AA)

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