Eşini boşanma dilekçesi verirken gören polis adliyede kurşun yağdırdı

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Ç. Küçükçekmece Adliyesi’nde, bir gece önce tartıştığı eşi ve baldızını boşanma dilekçesi verirken görünce kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Mehmet M. Ç. Saat 14:00 sıralarında bir zanlıyı Küçükçekmece Adliyesi’ne götürdü. Adliyede gece tartıştığı eşi S.Ç ve baldızı Sanem Demiroğlu’nu boşanma dilekçesi verirken gören polis memuru çılgına dönerek kurşun yağdırdı. Mehmet Ç’nin silahından çıkan kurşunlardan biri Demirlioğlu’nun bacağına isabet ederken, eşi S.Ç ise yara almadan kurtuldu.

Polis memuru adliyede görevli meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, baldızı Demirlioğlu olay yerine gelen ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru Mehmet Ç. İfadesi alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.