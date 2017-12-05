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Eşini boşanma davasından bir gün önce öldürmüş (2)

KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Amasya’nın Suluova İlçesi’nde dün kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşe Z

05 Aralık 2017 23:02

KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Amasya’nın Suluova İlçesi’nde dün kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşe Z.\'nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edildi. Ortayazı Köyü\'ne götürülen Ayşe Z. için evinin dua okunup helallik alındı. Ardından Ayşe Z.\'nin cenazesi Orta Cami\'de ikindi namazı sonrasında İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş’un kıldırdığı cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.
ZANLI KOCA TUTUKLANDI
Bu arada eşini öldüren Ferhat Z. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Ferhat Z., nabetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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