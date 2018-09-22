Eşini boğarak öldüren koca: Sinirlendim, öldürdüm

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da evde sigara içmesine tepki gösteren imam nikahlı eşi Aynur Gedik\'i (37), ağzını bantlayıp, el ve ayaklarını bağladıktan sonra iple boğarak öldüren Murat Bakan (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakan\'ın ifadesinde, \'Sinirlendim, öldürdüm\' dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyünde meydana geldi. Hurdacılık yapan Murat Bakan, evde sigara içmemesini isteyen 3 yıllık imam nikahlı eşi Aynur Gedik ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Bakan, Gedik\'in ağzını bantlayıp, el ve ayaklarını iple bağladı. Bakan, daha sonra Gedik\'i iple boğarak öldürdü, ardından da evden ayrıldı.

Bu sırada odasında bulunan Aynur Gedik\'in kızı Hasret Gedik (17), tartışmayı duydu, ancak seslerin kısa süre sonra kesilip, Bakan\'ın da evden ayrılması üzerine uykuya daldı. Hasret Gedik, saat 08.00 sıralarında uyanıp annesine bakmak için yatak odasına girdi. Annesi Aynur\'u ağzı bantlı, el ve ayakları bağlı hareketsiz bulan Hasret Gedik, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Aynur Gedik\'in öldüğünü belirledi.

TIRAŞ OLURKEN YAKALANDI

Jandarma, Murat Bakan\'ın, olayın ardından Gülağaç ilçesine gittiğini belirledi. Jandarmanın irtibata geçtiği polis ekipleri, Murat Bakan\'ı berberde tıraş olurken yakalayıp, gözaltına aldı. Bakan, sorgulanmak üzere Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gönderildi.

SİNİRLENDİM, ÖLDÜRDÜM

Aynur Gedik\'in cesedi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gedik\'in cenazesi, sabah saatlerinde köy mezarlığında toprağa verildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Murat Bakan ise adliyeye sevk edildi. Bakan\'ın jandarmadaki ifadesinde, \'sinirlendim, öldürdüm\' dediği öğrenildi. Murat Bakan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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