Eşini boğarak öldüren Harun Kafalı gözaltına alındı

Hatay’ın Payas ilçesinde, Harun Kafalı (43), tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğarak öldürdü. Kafalı, 1 gün sonra polise teslim oldu.



Olay, dün sabah Payas'a bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik ustası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten sonra, ailevi nedenlerle tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı eşarpla boğdu. Harun Kafalı, olayın ardından çocuklarını okuldan alıp akrabalarının evine bıraktı. Bu sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Harun Kafalı, teslim oldu. Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cesediyle karşılaştı.

Sanem Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Harun Kafalı'nın sorgusu devam ediyor. (DHA)