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Eşini bıçaklayarak öldürüp, balkondan atlayarak intihar etti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da oturduğu apartmanın önünde kanlar içerisinde bulunan ve hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitiren Mehmet Karasu’nun (60) evinde yapılan incelemede aynı yaştaki eşi Elmas Karasu da boğazında bıçak saplı bir şekilde ö

24 Kasım 2017 14:43

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da oturduğu apartmanın önünde kanlar içerisinde bulunan ve hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitiren Mehmet Karasu’nun (60) evinde yapılan incelemede aynı yaştaki eşi Elmas Karasu da boğazında bıçak saplı bir şekilde ölü bulundu. Mehmet Karasu’nun eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 
Olay saat 07.15 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak’ta meydana geldi. Avusturya’dan emekli olduğu ve 2 yıl önce Türkiye’ye kesin dönüş yaptığı öğrenilen Mehmet Karasu komşuları tarafından oturduğu apartmanın önünde kanlar içerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ambulansı sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karasu ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. 
BOYNUNDA BIÇAK SAPLI 
Eşi Elmas Karasu ile birlikte 5 katlı apartmanın ikinci katında oturduğu öğrenilen Mehmet Karasu’nun dairesinde araştırma yapmak isteyen polis, zile basmasına rağmen içerden çıkan olmadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Merdiven ile balkona çıkan ve içeriye giren polis, Elmas Karasu’yu oturma odasında boynunda bıçak saplı bir şekilde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonrası sırtında da bıçak darbeleri bulunduğu tespit edilen Elmas Karasu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Elmas Karasu’nun cesedi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. 
EVDEN BAĞRIŞMA SESLERİ GELMİŞ 
4 çocuğu bulunan Karasu çiftinin sürekli kavga ettikleri öne sürülürken, evin içerisinde yapılan incelemede antidepresan haplar bulundu. Komşuları sabah saatlerinde Karasu çiftinin bulunduğu daireden bağrışma seslerinin geldiğini ileri sürdü. Elmas Karasu\'nun 15 gün önce umreden geldiği öğrenildi. Mehmet Karasu’nun eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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