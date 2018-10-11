Eşini bıçakla yaralayan kocaya müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Ayşe Taç\'ı, eşyalarını almak geri döndüğünde 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan Muhammet Taç\'ın, \'eşi kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen 24 Haziran\'da, merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evi terk eden Ayşe Taç, eşini telefonla arayarak eşyalarını almak için geleceğini söyledi. Muhammet Taç, iddiaya göre, \'gelme, gelirsen seni vururum\' diye cevap verdi. Buna rağmen eve giden Ayşe Taç, eşyalarını alıp evden çıktığı sırada arkasından gelen eşi tarafından bıçaklandı. 5 bıçak darbesiyle yaralanan Ayşe Taç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Muhammet Taç ise polis tarafından yakalandı.

\'PANİK ATAK RAHATSIZLIĞIM VAR\'

Tutuklanan ve soruşturma sırasındaki ifadesinde, 2 çocuğunu kendisine göstermediği iddiasıyla eşini bıçakladığını ileri süren Muhammet Taç\'ın, Bursa 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. \'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası talep edilen sanık ile tedavisinin ardından sağlığına kavuşan eşi Ayşe Taç ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Sanık Muhammet Taç, savunma yapmadan önce panik atak rahatsızlığı bulunduğunu söyleyerek salondakilerin çıkarılmasını talep etti. Sanık, salonun boşaltılması ardından savunmasını yaptı. Duruşma ertelendi.



