Eşini bıçakla öldürdü, mezarlıkta av tüfeğiyle intihar etti!

Elazığ’da tartıştığı eşi Serpil Sağır’ı (35) bıçaklayarak öldüren Ali Kaya Sağır (46) ardından köyündeki mezarlıkta kalbine av tüfeğiyle ateş ederek intihar etti.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) Şahismail Gezici’nin haberine göre, Dubai’de çalıştığı öğrenilen, 1’i kız, 2’si erkek 3 çocuk babası Ali Kaya Sağır, bugün saat 05.00'te henüz bilinmeyen nedenle eşi Serpil Sağır ile tartışmaya başladı. Çocuklarının da evde bulunduğu sırada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, Ali Kaya Sağır ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Ağır yaralanan Serpil Sağır'ın çığlıklarını duyan komşuları polisi ararken Ali Kaya Sağır da evden ayrıldı.

Gelen polis ekibi, ağır yaralı buldukları Serpil Sağır'ı, olay yerine çağırılan ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kaldırdı. Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.

Mezarlıkta intihar

Eşini bıçakladıktan sonra Kovancılar ilçesine bağlı Soğukpınak Köyü’nde bulanan evine giden Ali Kaya Sağır, buradan aldığı tüfekle köy mezarlığında kalbine tek ateş ederek, canına kıydı. Silah sesi duyan köylüler, mezarlığa geldiklerinde Sağır’ı kanlar içinde görünce jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Sağır’ı cesedi otopsi yapılmak üzere Kovancılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.