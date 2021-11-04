Eşini "başkasıyla mesajlaştığı için öldürdüğünü" söyleyen adamın mesajları kendisinin attığı ortaya çıktı

Eşini uykusunda boğarak öldüren Ünal Özcan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararda, iyi hâl indirimi ve haksız tahrik indirimi uygulamadı. Özcan'ın yargılandığı davada, eşi Sonbahar Özcan'ı katletmesine gerekçe olarak gösterdiği mesajları kendisinin attığı ortaya çıktı.

Ünal Özcan, 9 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Sonbahar Özcan'ı 19 Temmuz 2020'de uykusunda boğarak öldürdü. Özcan cinayet sebebi olarak eşi Sonbahar Özcan'ın sosyal medya uygulamalarında yaptığı bazı mesajlaşmaları göstermişti.

Mesajların cinayetten sonra atıldığı tespit edildi

İndependent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, eşini 19 Temmuz 2020'de uykusunda boğarak katleden Ünal Özcan, ilk duruşmadaki savunmasında Sonbahar Özcan'ı sabaha karşı 04:00 civarında öldürdüğünü ifade etmişti.

Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre ise, Sonbahar Özcan'ın telefonundaki son mesajlaşmalar, katledildikten yaklaşık bir saat sonra, sabaha karşı 05:08 ve 05:20'de atılmış.

Bilirkişi raporuyla ortaya çıktı

Bilirkişi raporuna göre mesajlar, Sonbahar Özcan öldürüldükten sonra atıldı. Sonbahar Özcan'ın ailesinin avukatı Melike Polat, duruşmada "Ünal Özcan 19 Temmuz 2020'de sabaha karşı 04:42'de kayınbiraderini aramış, 04:57'de ise kardeşine mesaj atarak 'Bu kara leke ancak böyle temizlenirdi. Gelin cenazenizi alın' dediğini" ifade etti.

Bilirkişi raporu/ Fotoğraf: Independent Türkçe

Polat, bilirkişi raporunda Sonbahar Özcan'ın ölümünden hemen sonra telefonunda yüklü olan Instagram uygulaması üzerinden bir erkek kullanıcıya 05:08 ve 05:20'de mesajlar atıldığını ifade ederek, bu mesajların Ünal Özcan tarafından atıldığına dikkati çekti.

Haksız tahrik indirimini planlamış

Ünal Özcan'ın bu mesajları atarak, cinayete aldatma süsü verdiğini ifade eden Polat, haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını ve sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Duruşmaya takım elbiseyle katıldı

Takım elbiseyle duruşmaya katılan sanık Ünal Özcan, pişman olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Olaydan önceki mesajlaşmaları gördüm. Ailesine gittim. Mesajları gösterdim. Cinsel içerikli mesajlardı. Olayları bilmeyen sadece Cem Sinan Koç'tu. Onlar benim ailemdi. Beni baskıcı diye suçluyorlardı. Öyle değilim. Kötü söz dahi söylemedim, bir fiske dahi vurmadım. Rahmetli eşim beni aldatıyormuş."

Mesajları neden attığını söylemedi

"Ben bir cana kıydım. Suçumu inkâr etmiyorum. Eşime hiçbir zaman iftira atmadım" diyen Özcan, bilirkişi raporunda ortaya çıkan mesajların kendisinin attığı konusuna cevap vermedi. Özcan, "Tahrik indirimi falan bilmem ben. Pişmanım" diyerek savunmasını sonlandırdı.

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Ünal Özcan'ın son sözünün ardından mahkeme karar için ara verdi. Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, eşini katleden Ünal Özcan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. İyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi uygulamayan mahkeme, tasarlayarak öldürme suçundan bir cezaya hükmetmedi.