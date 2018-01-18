Eşini balkondan attığı iddiasıyla yargılanıyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği iddia edilen 2 çocuk annesi Emine Z.\'nin (26) eşi Mevlüt Z., olayın ardından verdiği ifadede \"Buna ben sebep oldum\" dediği için tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mevlüt Z., \"Hastanede bir cümle dedim diye tutuklandım. Psikolojim bozukken söyledim\" dedi.

24 Temmuz 2015 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Emine Z., eşi Mevlüt Z. ve 2 çocuğu evde olduğu sırada oturdukları apartmanın 5\'inci katından atlayarak intihar etti. Emine Z. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, Emine Z.\'nin daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık soruşturmayı derinleştirerek genç kadının eşi tarafından balkondan atılmış olabileceği yönünde iddiaları da araştırdı. Mevlüt Z.\'nin olayın ardından götürüldüğü hastanede verdiği ifadede, \'Buna ben sebep oldum\' dediği öğrenildi. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller sonrası Mevlüt Z., eşini balkondan aşağıya attığı konusunda kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklandı. 2 çocuğu ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENİYOR

Mevlüt Z. hakkında Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'eşi kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davanın 3\'üncü duruşmasında Mevlüt Z.\'nin olay tarihinde 7 yaşında olan kızı S.Z. tanık olarak ifade verdi. Evde otururken annesiyle babasının kavga ettiğini duyduğunu anlatan S.Z., \"Ancak birbirlerine ne söylediklerini hatırlamıyorum. Sonra küt diye bir ses geldi. Dışarıya balkona çıktığımda annem balkondan atlamıştı. Ancak kendisi mi atladı babam mı itti görmedim. Daha sonra babam koşarak aşağıya indi. Annem daha önce de bir kez akşam kendisini balkondan atmak istemişti, ancak babam kendisini konuşarak ikna etti\" dedi. Olay tarihinde 6 yaşında olan oğlu T.Z. ise tanıklık yapmak istemediğini söyledi.

\'BİR KELİME DEDİM DİYE TUTUKLANDIM\'

Mevlüt Z. ise eşini balkondan itmediğini söyleyerek, \"Ben orada eşime, \'Olabilir yanlış yapabilirsin ama çocuklarımız var. Canınla oynamana gerek yok\' dedim. Yapmamasını söyledim. İkna etmeye çalıştım. Ne yaptımsa engel olamadım. Hastanede bir cümle dedim diye tutuklandım. Psikolojim bozukken söyledim\" dedi.

Mahkeme heyeti, Mevlüt Z.\'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



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