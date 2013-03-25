Eşini 'ayaklarımı iyi yıkamıyorsun' diye dövdü



Trabzon'da 38 yaşındaki E.K., 15 yıllık eşi 33 yaşındaki Z.K.'yı, ayaklarını iyi yıkamadığı için dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, dün Çınaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı Polis Merkezi'ne giden Z.K., eve alkollü gelen ve isteği üzerine ayaklarını yıkadığı eşi E.K.'nın, "Ayaklarımı iyi yıkamıyorsun" diyerek kendisini dövdüğünü, boğazını sıkıp ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Osman Şişko'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yüzünde ve boynunda kızarıklıklar oluşan Z.K.'nın şikayeti üzerine E.K. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.