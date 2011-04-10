Eşini, arkadaşını takip ettirenler 'azmettirici' sayılacak

T24 - Özel dedektiflik bürolarına yönelik soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı, dedektif tutarak eşini, arkadaşını, ortağını gizlice takip ettirenleri “azmettirici” olarak sorguladı.







Ankara’da gizli izleme ve dinleme aletleri kullanarak, “özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri” gerekçesiyle basılan dedektiflik bürolarında çıkan dokümanlarda onlarca kişinin, dedektif tutarak eşini, ortağını, arkadaşını, rakibini takip ettirip haklarında bilgi ve belge topladıkları ortaya çıkmıştı.



Eşini takip eden ‘azmettirici’

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçen belge ve dokümanlara göre 100’e yakın kişinin dedektif tutarak iş yaptırdığı tespit edildi. Adı geçen kişilerin ifadelerini alan Ankara Cumhuriyet Savcısı Namık Kemal Saltuk’un bu kişiler hakkında dava açması bekleniyor. Özel dedektiflerin yaptığı takiplerden bazıları tutanaklara şöyle yansıdı:



Uyuyan kocanın telefonuna virüs

Avukat A.G., kocasının kendisini aldattığından şüphelenip VIP Dedektiflik bürosunun sahibi ve örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ömer Faruk K.’ye başvuruyor. Dedektif K., avukat A.G.’ye, “Eşiniz kaçta eve geliyor, kaçta uyuyor? Siz uyuyunca telefonu dışarı çıkarıp bize verin casus program yüklememiz gerek” diyor. Belirlenen günde kocanın cep telefonuna casus program yükleniyor.



Kuaför sevgilimi takip edin

Ş.Z.A. isimli genç adam, kadın kuaförü sevgilisi E.Y.D.’nin takip edilmesi ve kendisini aldatıp aldatmadığı konusunda bilgi toplanması için VIP Dedektiflik bürosuna başvuruyor. İşi alan dedektifler kadını günlerce takip ederek görüntülerini kaydediyor. Y.Y. isimli kadın ise damadının her gece eve saat 03.00- 04.00’te geldiğini ve kızını aldattığını iddia ederek damadının takip edilmesi için anlaşmak istiyor.

VIP Özel dedektiflik isimli iş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerde, İ.Ş.’nin kız arkadaşı F.Ş.’yi rahatsız eden İ.F.Ş. ile A.Ş. hakkında araştırma yapılmasını istiyor. T. Yatırım Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı M.T. de takip edilenler arasında. Müşteki sıfatıyla ifadesi alınan M.T. “Kişisel bilgilerimin ve şirketlerimin araştırılması hususunda bilgim yok. Rızam dışında gelişen olay, kardeşim kaynaklı olabilir. Kardeşim bizden ayrıldıktan sonra holding hakkında icra takibi için dava açtı” dedi.



Gizli kameralı şapka bile var

Dedekliflik bürosu ve evlerde çıkan içine gizli kamera yerleştirilmiş cihazlardan bazıları şöyle: Duvar saatleri, masa saatleri, para çantaları, kravatlar, çakmaklar, iki adet kameralı mp4 cihazı, tablolar, düğmeler, tavan duman sensörleri, prizler, kalemler, şapkalar.