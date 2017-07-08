Eşini aldatan "En yakışıklı mahkum" evine giremedi

Sabıka fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından “en yakışıklı mahkum” olarak ünlenen eski suçlu Jeremy Meeks, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da 24 yaşındaki Chloe Green ile çekilen samimi fotoğraflarıyla gündeme geldi. Meeks, ABD’deki evine döndüğünde sekiz yıllık eşi Melissa Meeks tarafından eve alınmadı.

Hapishaneden çıktıktan sonra modellik yapmaya başlayan, evli ve üç çocuk babası 33 yaşındaki Meeks, geçtiğimiz günlerde Topshop'ın varisi ile Bodrum'da mavi turdayken samimi yakınlaşmalarıyla objektiflere yansımıştı. Meeks'le görüntülendikten sonra Instagram hesabında Meeks'le çekilen görüntüsünü paylaşan Green, "Bu sadece başlangıç. Hepimiz aşka ve nefrete saygı duyarız" yorumunda bulunmuştu.

Bodrum’dan ayrılan ünlü mahkum, ABD’deki evine dönüşte Los Angeles Havaalanı’nda görüntülenmesinin ardından bu defa evinin önünde eşiyle tartışırken objektiflere yansıdı.

Melissa Meeks, olay görüntülerden günler sonra ilk kez konuşarak, "Yasal olarak hala evliyiz" açıklamasını yaptı. Melissa Meeks'in kardeşi ise Jeremy Meeks'e öfkeli olduğunu söyleyerek, “Evet olanları gördüm, ama umurumda değil. Artık umursamıyoruz. Bunun üzerine konuşacak daha fazla bir şeyimiz yok" dedi.

2009'dan beri evli olan çiftin bir sonraki adımlarının ne olacağı ise merak ediliyor.