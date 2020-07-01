Eşini 6 kurşunla vuran sanığı, avukatı böyle savundu: Öldürme kastı yok, mermilerin tamamını boşaltmadı

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Cora'yı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutan Hasan Cora, tutuklu yargılandığı davada 4. kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada, Hasan Cora'nın avukatı, Cora'nın mermileri tamamen boşaltmadığını ve öldürme kastının olmadığı savunmasını yaptı

Hasan Cora'nın avukatı Osman Uyaroğlu, müvekkilinin Ayşegül Cora'yı öldürme kastının olmadığını ileri sürerek, "Silahtaki mermilerin tamamı boşaltılmamıştır. Daha fazla atış yapmadan müvekkil oradan uzaklaşmıştır" dedi. Hasan Cora, boşanma aşamasında olduğu eşini 6 kurşunla vurmuş, Ayşegül Cora ağır yaralanmıştı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre dün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, avukatı Hasan Cora'nın öldürme kastı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu seslerin olay anına, olay yerine olduğu hususu şaibelidir, ayrıca müvekkil lehine suç vasfının değişmesi ihtimali vardır. Silahtaki mermilerin tamamı boşaltılmamıştır, daha fazla atış yapmadan müvekkil oradan uzaklaşmıştır. Müvekkil, mağdurun yardım isteme sesi sırasında henüz hayatta olduğunu bildiği aşamada terk etmiştir. Bu da öldürme kastının olmadığını gösterir."

Duruşmada Hasan Cora'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Açık olan telefon silahlı saldırıyı kaydetmişti

32 yıllık eşi Ayşegül Cora'yla boşanma aşamasında olan Hasan Cora, geçen yıl 5 Haziran'da İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Hasan Cora'nın silahlı saldırısı, Ayşegül Cora'nın o anda açık olan telefonu tarafından da kaydedilmişti.

Hastanede yakalanmıştı

Hasan Cora, Ayşegül Cora'nın kaldırıldığı hastaneye silahla gitmiş, o sırada hastane bahçesinde olan polislerin dikkati sayesinde yakalanarak tutuklanmıştı.

Dün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Hasan Cora'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.