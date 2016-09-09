Eşini 43 yerinden tornavidayla yaralayan kocaya 'iyi hâl' indirimi!

Boşanmak isteyen eşini tornavidayla 43 kez yaralayıp iki kez serbest bırakılan Yakup Kara'ya eşinin telefonunda olmayan mesaj tahrik sayılıp, mahkemedeki 'iyi hali' gerekçe gösterilerek indirim uygulandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hasret Kara’yı, 2014 yılında 43 yerinden tornavidayla yaralayan Yakup Kara, kasten cinayete teşebbüsten yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava dün İstanbul Anadolu 1. Ağır CezaMahkemesi’nde karara bağlandı. Karar öncesi son sözleri sorulan Yakup Kara, “Ambulansı bile beklemeden Hasret’i kendi imkânlarımla hastaneye gönderdim. Kendisini öldürmek istemedim. Kendisi beni cezaevinde de 7-8 kere ziyaret etti. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” diyerek kendini savundu.

Ceza indikçe indi

Mahkeme heyeti Yakup Kara’ya nikâhlı eşini öldürmeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanığın eylemi teşebbüste kaldığı için ceza 18 yıla indirildi. Mahkeme, sanığın eylemini kapılmış olduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle tahrik altında işlediğini ve duruşmalardaki tutumunu da indirim nedeni sayarak cezayı 11 yıl 3 aya indirdi. Hasret Kara’nın avukatlarından Perihan Meşeli, duruşma çıkışı, “Geçmişinde bu kadar çok suça karışmış bir sanığa otomatik olarak iyi hal indirimi uygulandı. Bu bir erkeklik indirimidir” diyerek temyize gideceklerini söyledi.

'Takım elbise indirimi'

Avukat Meriç Eyüpoğlu ise, “Hasret kadın cinayetlerinde kaybettiğimiz kadınlardan bir tanesi olabilirdi. Cezanın miktarından ziyade, bu davalardaki cinsiyetçiliği, kamuoyunun gündemine getirmek ve bunu değiştirmek istiyoruz. Haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi işte bu cinsiyetçiliğin tezahürü. Sadece takım elbiseli olduğu için iyi hal indirimi aldı. Bu davada uygulanan haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi, sanığın ‘telefonunda mesaj gördüm’ demesiyle uygulandı. Hasret’in telefonunda mesaj yok” diye konuştu.