T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşini 40 bıçak darbesiyle öldüren kocaya 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi

Sanık Hakan Kadakal 20 yıl hapis cezasına çaptırıldı

02 Mart 2018 19:16

İstanbul Ümraniye'de, eşi Duygu Kadakal'ı 40 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren Hakan Kadakal'a ‘tahrik’ ve  ‘iyi hal indirimi’ uygulandı. Sanık Kadakal 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Ümraniye’de 14 Nisan 2017’de Hakan Kadakal, eşi Duygu Kadakal’ı bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan 36 yaşındaki Kadakal hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Savcı, geçen ay görülen duruşmada sanık Kadakal hakkında ‘haksız tahrik indirimi’ istedi.

Davanın karar duruşması Kartal’daki İstanbul Adliyesi’nde bulunan 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre, duruşmada konuşan Kadakal biri 9, diğeri 7 yaşında olan iki küçük çocuğunun sahipsiz kaldığını söyleyerek tahliyesini istedi. Mahkeme, sanığa önce ‘haksız tahrik altında eşini kasten öldürmek’ten müebbet hapis cezası verdi.

Sonrasında mahkeme heyeti, ‘kadının beraberinde bir erkekle otele girmesi ve odaya çıkacak olması’ gerekçesiyle cezayı tahrik indirimi uygulayarak 24 yıla indirdi. Bunun üzerine cezada bir de ‘iyi hal indirimi’ yapıldı ve sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Kadın hakimden ‘indirimlere’ şerh

Mahkemenin üye hakimi Fatma Dere Güzeloğlu ise karara şerh düşerek şunları söyledi:

“Maktulün bir başka erkekle buluşmasından dolayı iradesini etkileyen bir öfke ve heyecan durumuna kapılması kabul edilebilir ise de, sanığın savunmasında belirttiği eşinin sadakatsizliğine ilişkin söz ve eylemlerinin ancak boşanma nedeni olabileceği, sanığın kasten eşini öldürme eyleminde viktimolojik koşulların da değerlendirilmesinin gerekeceği, sanık boşanma davası ile sıkıntılı yürüyen evliliğini sonlandırmak yerine eşini takip ederek öldürmeyi tercih ettiğinden, olayda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir objektif kriterler olmadığından, haksız tahrik indirimi ve saygın tutum indirimi yapılmaması gerektiği düşüncesindeyim.”

ETİKETLER

tahrikiyi halduygu kadakalmahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24