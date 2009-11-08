Eşini 27 yerinden bıçakladı sonra balkondan attı

Bir süre önce cezaevinden çıkan ve işsiz olan K.T. (42), ayrı yaşadıkları karısı Fatma T'yi (35) görüşmek için yakınının evine çağırdı.



İddiaya göre, 16 yaşındaki kızı G.T'yi alarak eve gelen Fatma T, kocasının tekrar bir araya gelme teklifini kabul etmeyerek, boşanmak istediğini söyledi.



Başlayan tartışma sırasında mutfaktan bıçak alarak odaya dönen K.T, kendisine engel olmaya çalışan G.T'yi 4 yerinden bıçakladı. G.T'nin kanlar içinde yere yığılmasının ardından karısını üzerine yürüyen K.T, balkona kaçarak yardım isteyen Fatma T'yi 27 yerinden bıçakladı. K.T, daha sonra karısını 1. katta bulunan evin balkonundan atıp olay yerinden kaçtı.



Komşuların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı Fatma T. ile kızı G.T'yi Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırdı.



Fatma T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başından, koltuk altı ve baldırından yaralanan G.T ise Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



Zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı. Çiftin 3 çocuklarının bulunduğu bildirildi.