T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eşini 27 yerinden bıçakladı sonra balkondan attı

Boşanmak isteyen karısını 27 yerinden bıçaklayıp 1. katta bulunan evin balkonundan attı.

08 Kasım 2009 02:00

İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde, bir kişi, boşanmak isteyen karısını 27 yerinden bıçaklayıp 1. katta bulunan evin balkonundan attı, kendisini engellemeye çalışan 16 yaşındaki kızını da bıçakladı. Zanlı olay yerinden kaçtı, bıçakladığı karısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce cezaevinden çıkan ve işsiz olan K.T. (42), ayrı yaşadıkları karısı Fatma T'yi (35) görüşmek için yakınının evine çağırdı.

İddiaya göre, 16 yaşındaki kızı G.T'yi alarak eve gelen Fatma T, kocasının tekrar bir araya gelme teklifini kabul etmeyerek, boşanmak istediğini söyledi.

Başlayan tartışma sırasında mutfaktan bıçak alarak odaya dönen K.T, kendisine engel olmaya çalışan G.T'yi 4 yerinden bıçakladı. G.T'nin kanlar içinde yere yığılmasının ardından karısını üzerine yürüyen K.T, balkona kaçarak yardım isteyen Fatma T'yi 27 yerinden bıçakladı. K.T, daha sonra karısını 1. katta bulunan evin balkonundan atıp olay yerinden kaçtı.

Komşuların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı Fatma T. ile kızı G.T'yi Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırdı.

Fatma T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başından, koltuk altı ve baldırından yaralanan G.T ise Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı. Çiftin 3 çocuklarının bulunduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24