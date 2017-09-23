Eşini, 2 çocuğunu öldürüp intihar etmek istedi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da oturan Mehmet K., tartıştığı eşi M.K. ve 2 çocuğunu eve, kendisini de mutfağa kilitledikten sonra tüp gazı açıp intihar etmek istedi. M.K.\'nin attığı yardım notlarını fark edenlerin çağırdığı polis önce çocukları ve anneyi kurtardı, ardından da balyozla mutfak kapısını kırarak Mehmet K.\'yi kurtarıp gözaltına aldı.

Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2761 Sokak\'taki olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı Ecrin Apartmanı\'nın en üst katındaki dairede oturan M.K. , klima tesisat işleri yapan eşi Mehmet K.\'nin kendisini aldattığını iddia etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Mehmet K., eşine, \"Madem bana inanmıyorsan, seni, çocukları ve kendimi öldüreceğim\" diyerek dairenin kapısını kilitledi. Eşi M.K. ile çocukları 2 aylık E. ve 3 yaşındaki E.\'yi salonda bırakan Mehmet K., ardından kendisini mutfağa kilitleyerek tüp gazı açtı.

PENCERETEN NOT ATARAK YARDIM İSTEDİ

Eşinin tehditleri nedeniyle balkona çıkamayan M.K., \'Kocam bizi ve kendisini öldürecek, polise haber verin. Eşim gazı açtı, hepimizi öldürecek kurtarın. Mutfakta gaz açık, her yer kokuyor. Gizli girsenler eve kapı kilitli. Gelen olursa çakmağı yakarım diyor\" notlarını yazarak pencereden attı. Notları fark ederek okuyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasından sonra itfaiyenin merdiven aracıyla Kepez ailesinin oturduğu dairenin balkonuna çıkan polisler, E. ve E.yi alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

BALYOZLA KAPIYI KIRDILAR

Eve giren polis ve itfaiye ekipleri M.K.\'Yi dışarı çıkardıktan sonra Mehmet K.\'den mutfak kapısını açmasını istedi. Adamın bu çağrıya yanıt vermemesi üzerine ekipler kapıyı balyoz yardımıyla kırdı. Polis, kendilerine saldıran Mehmet K.\'yı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Elleri arkadan kelepçelenen Mehmet K., ambulansla hastaneye götürüldü. Mehmet K. ambulansa bindirildiği sıra \'Babamı çağırın, babam gelsin\' diye bağırdı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet K., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 1.5 saat süren operasyon sırasında olay yerindeki ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli çiftinin çocuklarıyla hemşireler ilgilendi. Ameliyat eldivenlerini balon gibi şişirip çocuklara veren hemşireler, iki çocuğu daha sonra yakınlarına teslim etti. Anneleri M.K. de sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI