Eşini 10 yerinden bıçaklayıp öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istendi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, kıskançlık ve şiddet nedeniyle evi terk eden aynı fabrikada birlikte çalıştığı eşi Deniz Güneş Adıyaman\'ı (18), konuşmak için çağırdığı parkta 10 yerinden bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Mehmet Adıyaman (19) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Mehmet Adıyaman ifadesinde, \"Tartıştıktıktan sonra beni terk eden Deniz eve dönme teklifimi kabul etmeyip, bana hakaret edince, sinirlenip elimi kana buladım. Pişmanım\" dedi. Dava, karar verilmek üzere ertelendi.

Merkez Gürsu ilçesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Adıyaman, aynı işyerinde tanıştığı Deniz Güneş ile ailelerinin izin vermemesi üzerine kaçarak evlendi. Çift, yaşları küçük oluduğu için evliliklerine izin vermeyen ailelerini nikah günü ikna edip, düğünlerine çağırdı. İddiaya göre, Mehmet Adıyaman, kıskançlık yüzünden sürekli tartıştığı eşini, ailesine karşı ilgisiz kalmakla da suçlayıp, kendi anne ve babasıyla da konuşmaması için defalarca uyarıp dövdü.

Mehmet Adıyaman, geçen mart ayında işten eve geldiğinde henüz 3 ay önce evlendiği eşini, \"Çalışırken giydiğin iş önlüğünün üst düğmeleri neden açıktı. Ayrıca yemekte neden benim yanıma gelmedin de erkek arkadaşınla oturdun?\" diyerek dövdü. Deniz Güneş Adıyaman, ertesi sabah \"Daha fazla dayanamayacağım sana ve laflarına. Yoruldum ben. Her şey güzel olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Seni artık sevmiyorum. Benden buraya kadar, hoşçakal. En kısa zamanda boşanma davası açacağım haberin olsun\" yazılı bir mektup bırakıp, aynı ilçede yaşayan annesinin evine gitti.

Akşam eve dönünce eşinin bıraktığı mektubu gören Mehmet Adıyaman, kayınvalidesinin evine gitti. Adıyaman, dışarı çağırdığı Deniz Güneş Adıyaman\'ı geri dönmesi konusunda ikna edemeyince oradan ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar aynı eve gelen Mehmet Adıyaman, bir kez daha görüşmek için parka çağırdığı eşini ikna etmeye çalıştı. Yine ret cevabı alan Adıyaman, eşini vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra polise teslim olan Mehmet Adıyaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında, Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde \'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis\' cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Adıyaman, savunmasında, şunları söyledi:

\"Deniz eve dönme teklifime olumsuz yanıt verdi. Bana, \'Seni sevmiyorum. Boşanmak istiyorum. Sen, başka biriyle devam et. Ben de başkasıyla devam etmek istiyorum\' dedi. Ben de cebimdeki bıçağı çıkardım. Bu sırada bıçağı tutan Deniz, \'Sen bir şey yapamazsın. Kalıbının adamı değilsin. Peşimi bırak’ deyince kendimi kaybettim, bıçağı elinden çekip, rastgele salladım. Pişmanım.\"

\'TAHRİK YOK\'

Tutuklu sanık Mehmet Adıyaman\'ın yargılandığı davaya devam edildi. Cumhuriyet savcısı, Deniz Güneş Adıyaman\'ı öldüren Mehmet Adıyaman\'ın, \'eşini kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın cinayeti işlemesinde eşinin evine dönmek istememesinin tahrik olarak kabul edilmemesini de talep etti.

Dava, karar için ertelendi.



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