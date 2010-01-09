Eşine yaklaşınca alarm çalıyor

İspanya’da araştırma yapan TBMM Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu kadına yönelik şiddeti önlemek için çeşitli önlemlerden oluşan bir rapor hazırladı.



Raporda şiddet uygulayan erkeğin ayağına alarmlı bileklik takılması ve şiddete uğrayan kadına polise bağlanan cep telefonu verilmesi gibi önlemler de var.



TBMM Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu’nun İspanya’da yaptığı incelemeler rapor haline dönüştürüldü. Raporda yer alan öneriler arasında şiddete uğrayan kadına devletin polis bağlantılı cep telefonu vermesi, şiddet uygulayan erkeğin ayağına alarmlı bileklik takılması bulunuyor. Komisyonun, Başbakan Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklara göndereceği raporda yer alan tespitler şöyle:



İspanya’da kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için özel bir kanun bulunuyor. Bu kanun çerçevesinde kadına yönelik şiddet konusunda ihtisas mahkemeleri kurulmuş. İspanya’da 94 hakim sadece bu davalara bakıyor ve şiddet gören kadınlar bu mahkemelere yönlendiriliyor. İhtisas mahkemelerindeki adli tıp uzmanları kadınlarla konuşarak, psikolojik şiddet konusunda da duyarlılık yaratmayı amaçlıyor.





Kadına şiddete özel telefon



İspanya bütçesinden 350 bin Euro’luk bir kısım, şiddete uğrayan kadınların rehabilite edilmesi ve farkındalık yaratmaya ayrılıyor. Şiddet gören kadına özel cep telefonu veriliyor. Bu telefonun polisle bağlantısı bulunuyor. Bu sayede polisin, şiddet gören kadının yerini tespit etme ve tehlike halinde derhal olay yerine gitme imkanı bulunuyor. Kötü muamelede bulanan erkeklere de bileklik takılıyor. Saldırgan erkeğin kadına 300 metreden daha yakın olması halinde bileklikten polise alarm veriliyor.





Üç aşamalı koruma planı



İspanya’da şiddete uğrayan kadınlar için üç aşamalı koruma uygulanıyor. İlk yardım merkezlerinde kadınlar 2-3 gün kalıyor. Kadınlara nasıl yardım edileceğine karar veriliyor ve buradan çocukları ile birlikte sığınma evlerine gitmeleri sağlanıyor. İkinci aşamada sığınma evleri bulunuyor. Burada 3-18 ay arasında psikolojik destek alarak kalıyor. Üçüncü aşamada kadınlar, ekonomik hayata entegre olduktan sonra “özel dairelere” taşınıyorlar.



Komisyon Başkanı Güldal Akşit, “İspanya örneği bizim için önemli, çünkü bize benziyorlar. İspanya maço bir toplum olarak biliniyor ama çok yol almış. Özellikle kadına yönelik şiddet konusundaki uygulamaları çok dikkat çekici. Bunlar Türkiye’de de uygulanabilir” dedi.