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Çocuklarının çığlıkları arasında eşine şiddet uygulayan erkek serbest bırakıldı

Tepkiler üzerine Hasan E. gözaltına alınmıştı

05 Ağustos 2020 11:48

Karlıova’ya bağlı Gameşan köyünde evli olduğu kadına ve 4 kızına şiddet uygulayan Hasan E., hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.
 
Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde yaşayan Hasan E., evli olduğu S.E. ve 4 kızını fiziksel şiddet uyguladı. S.E.’nin kızı, bu şiddet anını cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkilerin artması sonucu Hasan E. gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan Hasan E., Karlıova Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hasan E., hakkında uzaklaştırma kararı verilerek, serbest bırakıldı. 

Ne olmuştu?

Bingöl Karlıova’ya bağlı Gameşan köyünde S.E. ve 3 kız çocuğu, Hasan E.’ nin fiziki şiddetine maruz kaldı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve kullanıcıların yoğun tepkisinden sonra Hasan E. gözaltına alındı. Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan erkek hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bingöl Barosu Kadın Komisyonu devreye girerek kadın ve çocuklar için avukat görevlendirdi.
 
Görme engelli olduğu söylenen S.E ve kız çocuklarının şiddete uğradığı video sosyal medyada yankı bulmuştu.
 
#bingöldekadınaşiddet etiketi kısa sürede kullanıcılar tarafından Türkiye gündemine girmişti.
 
 
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