Çocuklarının çığlıkları arasında eşine şiddet uygulayan erkek serbest bırakıldı

Karlıova’ya bağlı Gameşan köyünde evli olduğu kadına ve 4 kızına şiddet uygulayan Hasan E., hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde yaşayan Hasan E., evli olduğu S.E. ve 4 kızını fiziksel şiddet uyguladı. S.E.’nin kızı, bu şiddet anını cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkilerin artması sonucu Hasan E. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Hasan E., Karlıova Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hasan E., hakkında uzaklaştırma kararı verilerek, serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Bingöl Karlıova’ya bağlı Gameşan köyünde S.E. ve 3 kız çocuğu, Hasan E.’ nin fiziki şiddetine maruz kaldı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve kullanıcıların yoğun tepkisinden sonra Hasan E. gözaltına alındı. Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan erkek hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bingöl Barosu Kadın Komisyonu devreye girerek kadın ve çocuklar için avukat görevlendirdi.