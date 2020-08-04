Çocukların çığlıkları arasında erkek şiddeti

2 Ağustos günü yaşanan şiddet olayı S.E.'nin kızı tarafından kayıt altına alınması ile ortaya çıktı.

Görme engelli olduğu söylenen S.E ve kız çocuklarının şiddete uğradığı video sosyal medyada yankı buldu.

#bingöldekadınaşiddet etiketi kısa sürede kullanıcılar tarafından Türkiye gündemine girdi.

Tepkilerden sonra Hasan E. gözaltına alındı ve hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Çocuklarıyla birlikte şiddet gören kadın için Bingöl Barosu tarafından iki avukat görevlendirildi. S.E.’nin avukatlığını üstlenen Bingöl Barosu Kadın Komisyonu, Hasan E. hakkında hem şiddet hem de boşanma davası açmak için iki avukat görevlendirdi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan Köyü’nde yaşayan S.E., 3 kızı ile birlikte evli olduğu Hasan E. tarafından şiddete maruz kalmış, olay, S.E.’nin kızı tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Hasan E.’nin gözaltına alındığı bildirilmişti.