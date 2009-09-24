Eşine tecavüz eden kocaya 7 yıl hapis!

İzmir Karabağlar'da karısıyla zorla ilişkiye giren kocaya, 7 yıl 4 ay hapis cezasına verildi.



Tutuksuz yargılanan koca, tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralanma

Karabağlar'da oturan 27 yaşındaki Y.K, 6 yıllık kocası 37 yaşındaki V.K.'nin, kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini iddia ederek mart ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Savcılığın talimatı üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderilen genç kadında "tecavüze bağlı yaralanmalar" tespit edildi. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet savcısı, eşini cinsel ilişkiye girmesi için zorladığı iddia edilen V.K. hakkında, "Eşe karşı cinsel saldırıda bulunmak" suçundan dava açtı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde genç kadının, olay gününü anlatan ifadelerine yer verildi. Genç kadın, o geceyi, "Eşim V.K. gece yarısı alkollü olarak eve geldi. İlişkiye girmek için beni yanına çağırdı. Ancak ben yanaşmayınca bana şiddet uyguladı" diye anlattı. Genç kadının şikâyeti ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporları dikkate alan Cumhuriyet savcısı, V.K.'nin 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Davanın duruşmasına tek çocuğuyla birlikte gelen Y.K., ifadesini tekrarladı, Y.K., boşanma davası da açtığı eşinden şikâyetçi olduğunu da belirtti. Tutuksuz yargılanan V.K. ise, eşinin açtığı boşanma davasında haklı çıkmak için kendisine yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu iddia edip, olay günü tartıştıklarını, birbirlerine vurduklarını ancak eşine kesinlikle zorla sahip olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada davayı karara bağlayarak V.K.'yi, eşine karşı şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılandığı mahkemeye elini kolunu sallayarak gelen koca, duruşma salonunda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından kelepçelendi. V.K., cezaevine götürülürken çiftin boşanma davasının sürdüğü belirtildi.

Dayakçı kocaya elektronik bilezik

Fransa'da karısına şiddet uygulayan kocaların kollarına elektronik bilezik takılmasına yönelik uygulama 2010 yılında başlıyor. Aile ve Dayanışmadan Sorumlu Bakan Nadine Morano "Aile içinde şiddete uğrayan kadınların korunması için bu uygulamanın gerekli olduğunu" söyledi. Bakan 2006 ve 2008 yılları arasında 330 bin aile içi şiddet vakasının kayıtlara geçtiğini söyledi.

Kadını 'mal' olarak gören kanun değişti

Prof. Dr. Bahri Öztürk (Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi): "

Evlilik içinde böyle bir karar çok nadir verilir. Yeni Ceza Kanunu'ndan önce kanun kadını mal olarak görüyordu. Artık değişti. Çift için bu karar boşanma sebebi. Ama evlilik otomatik olarak sona ermez. Kadın tarafından boşanma davası açılmalı. Canına tak etti de yaptıysa, o adam geçmişe dair tüm eylemlerinin hesabını vermek zorunda."

Kadın evlilikte haklarını bilmeli

Avukat Özcan Türkoğlu: "Kadının evlilik sonrası bir takım şeyleri yapmaya mecburdur gibi bir toplumsal düşüncenin kırılma noktasını oluşturmaktadır. Kadın, bu kanun maddesiyle, evlilik sürecinde bile yalnız olmadığını, eşinin ona zorla hiçbir şey yaptıramayacağını bilmeli, bu bilinçle hareket etmeli, erkekte nikâhlım mantığıyla karşısındaki bireyin hak, özgürlüklerini yok ettiği takdirde suç işleyeceğini bilmeli"