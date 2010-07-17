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Yaşam

Eşine sinirlenip kafasını aynaya vurdu

Aşırı derecede kan kaybeden şahısın hayati tehlikesi devam ediyor.

17 Temmuz 2010 03:00

T24- Aşırı derecede kan kaybeden şahısın hayati tehlikesi devam ediyor.

Bursa'da eşiyle tartışan bir kişi, sinirlenip kafasını aynaya vurdu. Aşırı derecede kan kaybeden şahıs hastaneye kaldırldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Belirlenemeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışan Salih A. (18), sinirlenip kafasını evde bulunan boy aynasına vurdu. Aynanın kırılması sonucu kafasından darbe alan şahıs aşırı kan kaybedince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Salih A. yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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