Eşine şiddet uygulayana maaş yok!

T24-



Toplu sözleşme ile ayrıca belediye işçilerinin ücret ve sosyal haklarına yüzde 11 oranında artış sağlandı.





Sözleşmede, ''25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'' ile ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü''nde kadın çalışanların idari izinli olması ve eşine şiddet uygulayan personelin maaşının eşine verilmesi maddeleri yeraldı.





Belediye ve DİSKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan 970 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşmeyle işçi ücretlerine ortalama yüzde 11 oranında zam yapılırken, sözleşmede aile içi şiddeti önlemeye yönelik maddenin yanı sıra 25 Kasım ve 8 Mart günleri kadın çalışanların izinli sayılması ile Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği ile Büyükşehir Belediyespor'a çalışan ücretlerinden yardım kesilmesi kararlaştırıldı.

Sözleşmenin ''Ek maddeler'' başlıklı bölümüne ''Aile içi şiddete başvurduğu belirlenen işçinin maaşının tamamı eşine ödenir'', ''21 Mart Nevruz günü tüm çalışanlar idari izinli olacak'', ''25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın emekçiler için idari tatil olarak kabul edilir'', ''Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneğine her ay 15'er lira'' ve ''Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne 15'er lira ödenir'' maddeleri konuldu.