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Yaşam

Eşine şiddet uygulayan psikolojik tedavi görecek

Kadına yönelik şiddetle ilgili yasa tasarısının hatları belirlendi. Tasarıya göre, mağdurun yanı sıra şiddet uygulayan da psikolojik tedavi görecek.

09 Ekim 2011 03:00

T24 - Kadına yönelik şiddetle ilgili yasa tasarısının hatları belirlendi. Tasarıya göre, mağdurun yanı sıra şiddet uygulayan da psikolojik tedavi görecek.




Hürriyet'in haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderecekleri yasa tasarısındaki en önemli yeniliğin, şiddet uygulayanın tedavi edilmesi olduğunu söyledi. TBMM kulisindeki sohbetinde, geçen dönem tartışılan yasal düzenlemelerin tek metne dönüştürüldüğünü ve bazı yeniliklerle TBMM’ye sunulacağını belirten Şahin, şunları söyledi:



Psikologlar takip edecek


“Bu yeni metinde, en önemli değişiklik, şiddeti uygulayanın da rehabilite edilmesi. Sadece şiddet gören değil, şiddeti uygulayanı da tedavi edecek bir sistemi kurmalıyız. Tedavi görenleri, tedaviden yararlanıyor mu diye takip edeceğiz. Sadece mağduru koruyup, tedavi etmemeliyiz. Esas tedavi edilmesi gereken şiddeti uygulayan kişi. Şiddet uygulayanın psikolojik tedavisi zorunlu olacak.”



Masraflar devletten olacak


“Tedavi görüp görmediğini sosyal hizmet uzmanları ile takip edecek. Tedavi için psikolog ya da psikiyatra gitmeyenler ile ilgili gerekli önlemler alınacak. Tedaviye ilişkin hükümler taslakta vardı, ancak bunlar biraz muğlaktı. Sağlık Bakanlığı tedavi işlerini, biz de kontrol ve denetimi yapacağız. Şiddeti uygulayan kişinin tedavi masraflarının tümünü gerekirse devlet üstlenir. Denizi geçip derede boğulacak değiliz.”

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