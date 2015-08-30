Eşine şiddet uygulamasını engelleyen kadını öldürdü, 'Pişmanım' dedi!

Antalya'da boşanma davası açan eşi Gülşen Bayraktar ile kavga ettiği sırada kendisini engellemeye çalışan komşuları Songül Ateş'i bıçaklayarak öldüren, Hüsnü Ozan Basmacı'yı ise ağır yaralayan emekli öğretmen Hasan Bayraktar, Bartın'da yakalandı. Antalya'ya getirilen Bayraktar ilk ifadesinde, "pişman" olduğunu söyleyerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emekli öğretmen Bayraktar (69), uzaklaştırması bulunduğu halde eşi Gülşen Bayraktar'ın (36) boşanma davası açtığını duyunca eşini cep telefonundan arayarak, "Boşanma davası açmışsın. Seni öldüreceğim" diyerek telefonu kapattı. Bir çocuk annesi Gülşen Bayraktar, daha önce de eşinin şiddetinden kuaför dükkanına sığındığı arkadaşı Songül Ateş'i telefonla arayarak durumu anlatmıştı.

Konyaaltı İlçesi Gürsü Mahallesi'nde ayrı yaşadığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Gülşen Bayraktar'la telefonda tartışan emekli öğretmen Hasan Bayraktar, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde eşinin kaldığı eve gitti. Hasan Bayraktar, kapı önünde tartıştığı eşini tartakladığı sırada, kendisine engel olmaya çalışan komşusu 43 yaşındaki Songül Ateş ve 72 yaşındaki Hüsnü Ozan Basmacı'yı yanında getirdiği rambo bıçağıyla yaraladı. Songül Ateş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Basmacı'nın tedavisi ise sürüyor. Olaydan sonra Hasan Bayraktar, suç aletini de yanına alarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Otomobilde yakalandı

Hasan Bayraktar'ı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kullandığı aracı ve plakasını belirledi. Bayraktar'ın olay yerinden 'WAF CA 74' Almanya plakalı otomobille kaçtığını tespit eden Antalya polisi, bölge illere de bilgi verdi. Güvenlik kameralarından Hasan Bayraktar'ın Bartın'a gittiğini belirleyen polis, bu ilde güvenlik önlemi aldı.

Polis, saat 01.30'da Hasan Bayraktar'ı Karasu Köyü Boğaz Yolu, Aksakal mevkiinde otomobilinde dinlenirken yakaladı.

Olayda kullandığı suç aletiyle bugün sabah saatlerinde Antalya'ya getirilen Hasan Bayraktar, ilk ifadesinde pişman olduğunu söyledi. Eşiyle kavga ettiğini anlatan Bayraktar, Songül Ateş ve Hüsnü Ozan Basmacı'yı istemeden yaraladığını belirtti. Songül Ateş'in ölümünden dolayı çok üzüntü duyduğunu aktaran Bayraktar, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.