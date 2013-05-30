Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Kaynarca'nın 6 yıl hapsi isteniyor

Melek Angun'un, eşi Oktay Kaynarca'nın kendisine şiddet uyguladığını söyleyip şikayetçi olması nedeniyle ünlü oyuncunun 6 yıl hapsi isteniyor. Bugün boşanmak için hakim karşısına çıkacak olan Melek Angun, "Biz birbirimizi hala seviyoruz. Oktay çok iyi bir insan. Ondan hiçbir maddi talebim olmadı' şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz temmuzda nikâh masasına oturan Oktay Kaynarca ve Melek Angun, evlilikleri bir yılı doldurmadan ayrılık kararı aldı. Kaynarca’nın İstanbul Aile Mahkemesi’nde açtığı boşanma davası bugün görülecek, çift evliliklerini bitirmek üzere hakim karşısına çıkacak.



Melek Angun ve Oktay Kaynarca, evliliklerini sona götüren süreçle ilgili farklı iddialarda bulundu.

“Aramızdaki şiddetli geçimsizlik, evliliğin ilk aylarından itibaren başladı” diyen Kaynarca, eşinin kendisini çok kıskandığını söyledi: “Beni kıskandığı için sürekli rencide edip sıkıntı yarattı. Bana ve çevreme güvenmedi. Hatta müşterek konutumuza dahi gelmeme rıza göstermedi.”

Oktay Kaynarca, eşiyle arasındaki sorunların aile bireylerine yansıdığını da ileri sürdü: “Eşim, evlilik birliğinin devam şartı olarak aile bireylerimle ilişkimi kesmemi istedi. 15 Mart’ta bana ‘Lafı uzatmaya gerek yok.



'Kardeşimle ilişkimi kesmemi istedi'



Benim şartım ya Onur (Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi) gidecek ya da bu iş bitecek, boşanacağız’ şeklinde mesaj atarak kardeşimle ilişkimi kesmemi istedi.” Melek Angun ise darp edildiği iddiasıyla Oktay Kaynarca hakkında şikayette bulundu.

Basına yansıyan iddiaların ardından Kelebek’ten Özge Eğrikar ile konuşan Melek Angun, ilişkilerinin neden bittiğini anlattı: “Oktay’la birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Perşembe günü (bugün) mahkememiz var ve biz boşanmak için imza atacağız. Aslında birbirimizi severek evlendik, halen de seviyoruz.

'Ailesi evliliğimizi bitirmeye zorladı'

Zaten aramızdaki sorun sevginin, aşkın bitmesi değil; onun çevresindeki insanlar tarafından suistimale uğraması. Aileden bazı kişiler araya girdi, bu durum bizi evliliğimizi bitirmeye zorladı. Tek neden bu.

Oktay çok iyi, çok dürüst biri. Beni sever, bana zarar gelmesini asla istemez. Ben de kendisine karşı aynı duyguları besliyorum. Ama kısmet böyleymiş. Belki ikimiz de ayrılınca daha mutlu olacağız. ‘Ben kaybettiğim aşkımın yasını tutuyorum’ demiş, doğrudur. Ben de Oktay’ı sevdim ve hep seveceğim. Sevgim bitmedi.”

Melek Angun, boşanma davasında Oktay Kaynarca’dan 500 bin lira tazminat isteyeceği iddiasına şöyle yanıt verdi: “Boşanmada tazminat talebim yok. Ne benim onun parasına ihtiyacım var ne de onun benim parama.

Ben evlendiğimde de işime devam eden bir insandım. Önceki gün baş başa oturup veda yemeği yedik, konuştuk. Kendisinden hiçbir maddi talebim olmadığını söyledim. Benim derdim para değil. Hiçbir şey istemiyorum.”

Melek Angun’u işyerinde “Seni öldüreceğim, boynunu kıracağım” diyerek tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı iddia edilen Oktay Kaynarca hakkında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 1 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istenen oyuncunun yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Adliyesi’ndebaşlanacak.