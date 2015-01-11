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Yargıtay'a göre 'seni sevmiyorum' demek kişilik haklarına saldırı

Yargıtay, eşini artık 'sevmediğini' söyleyen kocanın 'kişilik haklarına saldırı'da bulunduğu gerekçesiyle tazminat ödemesine hükmetti

11 Ocak 2015 14:08

Konya'da Y.T. ile U.T. arasındaki boşanma davasında Yargıtay, karısına "seni sevmiyorum, başkasını seviyorum" diyen Y.T'nin eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna hükmetti.  

Habertürk'te yer alan habere göre, Konya’nın Ilgın İlçesi’nde ikamet eden U.T. ile Y.T. çifti, 2011’de boşanmak için Ilgın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Davacı kadın U.T., eşinin “Seni sevmiyorum. İstemiyorum seni. Hayatımda başka bir kadın var, o kadını seviyorum” dediğini öne sürdü. Kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu belirten U.T.’nin maddi-manevi tazminat talebi mahkemece reddedildi. Davacı kadın tazminat talebinin geri çevrilmesini, davalı koca ise kusur belirlemesi, maddi tazminat ve nafaka yönünden kararı temyiz etti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kocanın tüm temyiz itirazlarının reddine karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Davalı kocanın, eşini sevmediğini, onu istemediğini, hayatında başka bir kadın olduğunu, o kadını sevdiğini söylediği ve güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Kadının kişilik haklarına saldırı olmadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.”

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