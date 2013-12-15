Eşine 'seksi mesaj' atan kocaya 3 ay hapis

Ayrı yaşadığı karısına "Leopar desenli iç çamaşırlarınla seksiliğine seksilik katmışsın" yazılı mesaj atan koca 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

S.K. adlı 31 yaşındaki kadın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi H.K’ya (32) boşanma davası açtı ve ayrı yaşamaya başladı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, dava sürerken H.K, karısına “Leopar desenli iç çamaşırların seksiliğine seksilik katmış. Senin saçının telinden ayak parmaklarına kadar her yerini öpmek istiyorum. Çok özledim sarılmayı. Seni çok seviyorum öpüyorum bal dudaklım” mesajını attı.

Bunun üzerine genç kadın savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılık cinsel taciz suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’nde boşanma arefesinde olduğu eşinin attığı bu mesajdan rahatsız olduğunu belirten S.K. şikayetçi olduğunu yineledi. Sanık koca “Biz daha boşanmamıştık. Tamam o mesajı attım ama eşimi seviyordum” dedi.

Yasada eşler arasındaki cinsel tacizin suç sayılamayacağına dair bir düzenleme olmayışını gerekçe gösteren hakim, karısını cinsel içerikli mesajla taciz eden kocaya 3 ay hapis cezası verdi. Hakim bu cezayı kocanın mahkemedeki iyi hali nedeniyle 2 ay 15 güne indirdi. Cezayı paraya çevirmeyen hakim, erteledi.