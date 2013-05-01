Eşine önce kendisi tecavüz etti, arkadaşının tecavüzünü de sigara yakıp izledi

Antalya'da 25 yaşında 1 kız çocuk annesi H.B, eski eşi ve arkadaşı tarafından kaçırılarak tecavüze uğradı. H.B'nin eski eşi, arkadaşının tecavüzünü sigara yakarak izledi.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Antalya'da evlere gündelik temizliğe giden bir çocuk annesi 25 yaşındaki H.B, 5 yıl önce boşandığı eşi İ.K (31) ve arkadaşı D.K tarafından tecavüze uğradığı iddiası ile Sanayi Polis Merkezi'ne suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan H.B, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki muayenesinin ardından koruma altına alınırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Zorla minibüse bindirdiler



Olayın 29 Nisan gecesi yaşandığını anlatan genç kadın, her şeyin eski eşi İ.K tarafından telefonla aranmasıyla başladığını öne sürerek, "Eski eşim beni saat 14.00 sularında arayarak kızımızın hasta olduğunu söyledi. Bende kızımı görmek için şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinin önüne gittim. Bu sırada arkamdan gelen servis minibüsünün içine zorla bindirildim" dedi.

'Senin hayatını karartacağım'



Aracın içinde eski eşi ve arkadaşını gördüğünü iddia eden genç kadın, "Şehir merkezinden çıkana kadar bağırmamam için ağzımı kapatılar. Daha sonra Mazıdağı bölgesinde ıssız bir yere minibüsü park ettiler. Bu esnada eski eşim üzerimedeki giysileri çıkarmaya çalıştı. Direnmem nedeniyle başarılı olamayınca bana tokat atıp, 'Senin hayatını karartacağım' dedi. Bu esnada arkadaşı gelerek ellerimi tuttu" diye konuştu.



'Biri eski eşin, biri arkadaşı! Ne olacak?'



İlk önce eski eşinin kendisine tecavüz ettiğini ileri süren H.B, "Eski eşim işini bitirence arkadaşına işaret ederek, 'Sıra sende' dedi. Bunun üzerine D.K'da çocuğumun babasının gözlerinin önünde bana tevavüz etti. Eski eşim de sigara yakıp ayakta bizi izledi. Bu sırada D.K, 'Herkesle kendi isteğinle yatıyorsun. Bizimle yatmışsın çok mu. Biri eski eşin biri de arkadaşı ne olacak sanki' dedi. O an beynimden vurulmuşa döndüm" dedi.



'Çocuğuma da yapacaklar belki'



Tecavüz sona erdikten sonra ölümle tehdit edildiğini öne süren genç kadın şöyle konuştu: "Beni polise gitmemem konusunda ölümle tehdit ettiler. Daha sonra aynı minibüsle şehir merkezine bırakıp kaçtılar. Ben intihar etmeyi düşündüm. Yakınlarıma veda mesajları attım. Bu sırada eski eşim kızımı benim yanıma getirdi. Kendisi ile vedalaştım. Sonra yakınlarım benden habersiz polise haber vermiş. Ben de kararımı değiştirip şikayetçi oldum. Benim asıl endişem 8 yaşındaki kızımın bu ahlaksız adamın yanında kalması. Belki de bana yapılan iğrençliği çocuğuma yapmaya kalkacaklar. Ben bir an önce bu aşağılık insanların yakalanmasını istiyorum."