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Yaşam

Eşine kızınca 'sınır tanımadı'

Yunanistan uyruklu bir kişi eşine sinirlenince, İpsala Sınır Kapısı'nın bariyerini otomobiliyle kırarak geçti

09 Eylül 2008 03:00

Eşine sinirlendiği gerekçesiyle, İpsala Sınır Kapısı'nın bariyerlerini otomobiliyle kırarak Türkiye'ye giren Yunanistan uyruklu bir kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
İpsala Sınır Kapısı'nda, Yunanistan uyruklu V.M. (46) YMY 6629 plakalı aracıyla pasaport ve kontrol işlemlerini yaptırmadan, kapalı bulunan bariyeri kırıp Türkiye'ye girdi.
Gümrükte görevli polislerin durumu Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine, V.M. Keşan Bölge Trafik ekiplerince kısa sürede yakalandı.
V.M, polisteki ifadesinde, eşiyle kavga ettiğini ve eşine sinirlendiği için 2 adet sakinleştirici hap aldığını belirterek, hapların etkisiyle ne yaptığını bilmediğini, Yunanistan gümrüğünden de kuralsız geçtiğini söylediği öğrenildi.
"İllegal Giriş Yapmak" suçundan hakkında adli işlem yapılan V.M, daha sonra sınır dışı edildi.

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