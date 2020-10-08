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Eşine kızgın bıçakla işkence yapan adam tutuklandı

08 Ekim 2020 19:47

İstanbul Sancaktepe'de çocuklarının gözü önünde eşini döverek ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı belirtilen ve Kahramanmaraş'ta yakalanan şüpheli, "yaralama" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklandı.

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