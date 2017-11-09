T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşine kızdı, kendisini 7 yerinden bıçakladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Nazilli İlçesi'nde eşiyle kavga edip, sinir krizi geçiren 56 yaşındaki Efekan Avcu, kendisini 7 yerinden bıçakladı

09 Kasım 2017 01:51

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Nazilli İlçesi\'nde eşiyle kavga edip, sinir krizi geçiren 56 yaşındaki Efekan Avcu, kendisini 7 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Avcu, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Şehit Murat Ultay Bulvarı\'ndaki bir evde meydana geldi. Efekan Avcu ile ismi öğrenilmeyen eşi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sinir krizi geçiren Avcu, eline geçirdiği bıçakla kendisini 7 yerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Efekan Avcu, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHAAYDINın NazilliEfekan AvcukendisiniOlayCumhuriyet MahallesiMurat Ultay BulvarıAvcuKavgaAvcuelineNazilli Devlet HastanesiEfekan Avcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24