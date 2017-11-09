Eşine kızdı, kendisini 7 yerinden bıçakladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Nazilli İlçesi\'nde eşiyle kavga edip, sinir krizi geçiren 56 yaşındaki Efekan Avcu, kendisini 7 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Avcu, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Şehit Murat Ultay Bulvarı\'ndaki bir evde meydana geldi. Efekan Avcu ile ismi öğrenilmeyen eşi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sinir krizi geçiren Avcu, eline geçirdiği bıçakla kendisini 7 yerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Efekan Avcu, yoğun bakımda tedaviye alındı.