Eşine kızdı kayınpederinin evine ateş açtı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kavga ettiği eşine kızıp, kayınpederinin evine av tüfeği ile ateş eden kişi, baldızını başından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Güven D. eşi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma üzerine kadın, babası Fevzi Ç'nin Hasanoğlan Muzaffer Ekşi Mahallesi'ndeki Belmak Yapı Kooperatifi'ndeki evine gitti.

Güven D, akşam saatlerinde iki arkadaşı ile birlikte, kayınpederinin evine giderek, dışarıdan pompalı tüfekle 7-8 el ateş etti. Bu sırada pencere önünde bulunan baldızı Remziye Ç. (17), başına aldığı saçmalarla yaralandı. Güven D, olay yerinden bir otomobille uzaklaşarak kaçtı.

Ailesi tarafından çağrılan ambülansla Ankara Numune Hastanesine kaldırılan Remziye Ç, tedavi altına alındı. Remziye Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde de bir eve daha ateş ettiği öğrenilen Güven D, Elmadağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Güven D, Elmadağ Adliyesinde çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.